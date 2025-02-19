Валюты / IOSP
IOSP: Innospec Inc
81.23 USD 0.61 (0.76%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IOSP за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.76, а максимальная — 81.66.
Следите за динамикой Innospec Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IOSP
- Innospec expands partnership with IJM to protect palm oil workers
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Innospec Inc. (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec Q2 2025 slides: Fuel Specialties growth offsets segment weakness
- Innospec earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Innospec (IOSP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Innospec director Leslie Parrette sells $40,420 in common stock
- Innospec shareholders elect directors, approve executive pay
- This Norwegian Cruise Line Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - F N B (NYSE:FNB), Banner (NASDAQ:BANR)
- Innospec Well-Placed To Navigate Uncertain Times (NASDAQ:IOSP)
- Innospec, Inc. (IOSP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
79.76 81.66
Годовой диапазон
77.58 127.57
- Предыдущее закрытие
- 80.62
- Open
- 80.31
- Bid
- 81.23
- Ask
- 81.53
- Low
- 79.76
- High
- 81.66
- Объем
- 490
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- -6.34%
- 6-месячное изменение
- -15.12%
- Годовое изменение
- -28.08%
