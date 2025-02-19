Divisas / IOSP
IOSP: Innospec Inc
80.62 USD 0.61 (0.75%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IOSP de hoy ha cambiado un -0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.32, mientras que el máximo ha alcanzado 82.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innospec Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOSP News
- Innospec expands partnership with IJM to protect palm oil workers
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Innospec Inc. (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec Q2 2025 slides: Fuel Specialties growth offsets segment weakness
- Innospec earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Innospec (IOSP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Innospec director Leslie Parrette sells $40,420 in common stock
- Innospec shareholders elect directors, approve executive pay
- This Norwegian Cruise Line Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - F N B (NYSE:FNB), Banner (NASDAQ:BANR)
- Innospec Well-Placed To Navigate Uncertain Times (NASDAQ:IOSP)
- Innospec, Inc. (IOSP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
80.32 82.96
Rango anual
77.58 127.57
- Cierres anteriores
- 81.23
- Open
- 81.68
- Bid
- 80.62
- Ask
- 80.92
- Low
- 80.32
- High
- 82.96
- Volumen
- 375
- Cambio diario
- -0.75%
- Cambio mensual
- -7.04%
- Cambio a 6 meses
- -15.76%
- Cambio anual
- -28.62%
