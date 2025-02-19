CotationsSections
IOSP: Innospec Inc

79.55 USD 2.54 (3.09%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IOSP a changé de -3.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.39 et à un maximum de 82.09.

Suivez la dynamique Innospec Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
79.39 82.09
Range Annuel
77.58 127.57
Clôture Précédente
82.09
Ouverture
82.09
Bid
79.55
Ask
79.85
Plus Bas
79.39
Plus Haut
82.09
Volume
868
Changement quotidien
-3.09%
Changement Mensuel
-8.28%
Changement à 6 Mois
-16.88%
Changement Annuel
-29.57%
