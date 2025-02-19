Devises / IOSP
IOSP: Innospec Inc
79.55 USD 2.54 (3.09%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IOSP a changé de -3.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.39 et à un maximum de 82.09.
Suivez la dynamique Innospec Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
79.39 82.09
Range Annuel
77.58 127.57
- Clôture Précédente
- 82.09
- Ouverture
- 82.09
- Bid
- 79.55
- Ask
- 79.85
- Plus Bas
- 79.39
- Plus Haut
- 82.09
- Volume
- 868
- Changement quotidien
- -3.09%
- Changement Mensuel
- -8.28%
- Changement à 6 Mois
- -16.88%
- Changement Annuel
- -29.57%
20 septembre, samedi