통화 / IOSP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IOSP: Innospec Inc
79.55 USD 2.54 (3.09%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IOSP 환율이 오늘 -3.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 79.39이고 고가는 82.09이었습니다.
Innospec Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOSP News
- Innospec expands partnership with IJM to protect palm oil workers
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Innospec Inc. (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec (IOSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Innospec Q2 2025 slides: Fuel Specialties growth offsets segment weakness
- Innospec earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Innospec (IOSP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Innospec (IOSP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Innospec director Leslie Parrette sells $40,420 in common stock
- Innospec shareholders elect directors, approve executive pay
- This Norwegian Cruise Line Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - F N B (NYSE:FNB), Banner (NASDAQ:BANR)
- Innospec Well-Placed To Navigate Uncertain Times (NASDAQ:IOSP)
- Innospec, Inc. (IOSP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
79.39 82.09
년간 변동
77.58 127.57
- 이전 종가
- 82.09
- 시가
- 82.09
- Bid
- 79.55
- Ask
- 79.85
- 저가
- 79.39
- 고가
- 82.09
- 볼륨
- 868
- 일일 변동
- -3.09%
- 월 변동
- -8.28%
- 6개월 변동
- -16.88%
- 년간 변동율
- -29.57%
20 9월, 토요일