QuotazioniSezioni
Valute / IOSP
Tornare a Azioni

IOSP: Innospec Inc

79.55 USD 2.54 (3.09%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IOSP ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.39 e ad un massimo di 82.09.

Segui le dinamiche di Innospec Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IOSP News

Intervallo Giornaliero
79.39 82.09
Intervallo Annuale
77.58 127.57
Chiusura Precedente
82.09
Apertura
82.09
Bid
79.55
Ask
79.85
Minimo
79.39
Massimo
82.09
Volume
868
Variazione giornaliera
-3.09%
Variazione Mensile
-8.28%
Variazione Semestrale
-16.88%
Variazione Annuale
-29.57%
20 settembre, sabato