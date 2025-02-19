Valute / IOSP
IOSP: Innospec Inc
79.55 USD 2.54 (3.09%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IOSP ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.39 e ad un massimo di 82.09.
Segui le dinamiche di Innospec Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
79.39 82.09
Intervallo Annuale
77.58 127.57
- Chiusura Precedente
- 82.09
- Apertura
- 82.09
- Bid
- 79.55
- Ask
- 79.85
- Minimo
- 79.39
- Massimo
- 82.09
- Volume
- 868
- Variazione giornaliera
- -3.09%
- Variazione Mensile
- -8.28%
- Variazione Semestrale
- -16.88%
- Variazione Annuale
- -29.57%
20 settembre, sabato