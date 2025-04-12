クォートセクション
通貨 / GHC
GHC: Graham Holdings Company

1160.16 USD 19.94 (1.75%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GHCの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり1143.31の安値と1163.74の高値で取引されました。

Graham Holdings Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GHC News

1日のレンジ
1143.31 1163.74
1年のレンジ
771.70 1199.99
以前の終値
1140.22
始値
1147.74
買値
1160.16
買値
1160.46
安値
1143.31
高値
1163.74
出来高
50
1日の変化
1.75%
1ヶ月の変化
8.73%
6ヶ月の変化
20.22%
1年の変化
44.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K