GHC: Graham Holdings Company
1160.16 USD 19.94 (1.75%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GHCの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり1143.31の安値と1163.74の高値で取引されました。
Graham Holdings Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GHC News
- グラハム・ホールディングス株価、1153.3ドルで史上最高値を記録
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1153.3 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1112.84 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1082.0 USD
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1016.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Graham (GHC) Q2 Revenue Rises 3%
- Graham Holdings surges as Q2 earnings beat expectations
- Graham Holdings earnings beat by $4.18, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Graham Holdings: Misunderstood, But Not Mispriced (NYSE:GHC)
- Media Alert: House of Good Presents the Well+Good Sho
- Kaplan Wins Test Prep Innovation of the Year Designation in EdTech Breakthrough Awards Program for its Groundbreaking Partnership with the State of Illinois
- Kaplan Named to Newsweek’s List of the 2025 Global Most Loved Workplaces ®
- Kaplan Wins the Association for Talent Development’s Prestigious 2025 BEST Award for Commitment to Workplace Talent Development Practices
- Kaplan Survey: Political Climate and 2024 Election Results Are Driving Law School Applicant Surge
- VCR: Consumer Discretionary Sector Dashboard For April (NYSEARCA:VCR)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
1日のレンジ
1143.31 1163.74
1年のレンジ
771.70 1199.99
- 以前の終値
- 1140.22
- 始値
- 1147.74
- 買値
- 1160.16
- 買値
- 1160.46
- 安値
- 1143.31
- 高値
- 1163.74
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 1.75%
- 1ヶ月の変化
- 8.73%
- 6ヶ月の変化
- 20.22%
- 1年の変化
- 44.08%
