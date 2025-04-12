Währungen / GHC
GHC: Graham Holdings Company
1160.16 USD 19.94 (1.75%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GHC hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1143.31 bis zu einem Hoch von 1163.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Graham Holdings Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GHC News
- Graham Holdings-Aktie markiert neues Allzeithoch bei 1153,3 USD/n
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1153.3 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1112.84 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1082.0 USD
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1016.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Graham (GHC) Q2 Revenue Rises 3%
- Graham Holdings surges as Q2 earnings beat expectations
- Graham Holdings earnings beat by $4.18, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Graham Holdings: Misunderstood, But Not Mispriced (NYSE:GHC)
- Media Alert: House of Good Presents the Well+Good Sho
- Kaplan Wins Test Prep Innovation of the Year Designation in EdTech Breakthrough Awards Program for its Groundbreaking Partnership with the State of Illinois
- Kaplan Named to Newsweek’s List of the 2025 Global Most Loved Workplaces ®
- Kaplan Wins the Association for Talent Development’s Prestigious 2025 BEST Award for Commitment to Workplace Talent Development Practices
- Kaplan Survey: Political Climate and 2024 Election Results Are Driving Law School Applicant Surge
- VCR: Consumer Discretionary Sector Dashboard For April (NYSEARCA:VCR)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
Tagesspanne
1143.31 1163.74
Jahresspanne
771.70 1199.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 1140.22
- Eröffnung
- 1147.74
- Bid
- 1160.16
- Ask
- 1160.46
- Tief
- 1143.31
- Hoch
- 1163.74
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- 8.73%
- 6-Monatsänderung
- 20.22%
- Jahresänderung
- 44.08%
