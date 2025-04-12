KurseKategorien
Währungen / GHC
Zurück zum Aktien

GHC: Graham Holdings Company

1160.16 USD 19.94 (1.75%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GHC hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1143.31 bis zu einem Hoch von 1163.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Graham Holdings Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GHC News

Tagesspanne
1143.31 1163.74
Jahresspanne
771.70 1199.99
Vorheriger Schlusskurs
1140.22
Eröffnung
1147.74
Bid
1160.16
Ask
1160.46
Tief
1143.31
Hoch
1163.74
Volumen
50
Tagesänderung
1.75%
Monatsänderung
8.73%
6-Monatsänderung
20.22%
Jahresänderung
44.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K