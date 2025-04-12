통화 / GHC
GHC: Graham Holdings Company
1149.70 USD 10.46 (0.90%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GHC 환율이 오늘 -0.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1140.90이고 고가는 1167.90이었습니다.
Graham Holdings Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GHC News
- 워싱턴포스트 주식, 사상 최고치 1153.3 USD 기록
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1153.3 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1112.84 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1082.0 USD
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1016.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Graham (GHC) Q2 Revenue Rises 3%
- Graham Holdings surges as Q2 earnings beat expectations
- Graham Holdings earnings beat by $4.18, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Graham Holdings: Misunderstood, But Not Mispriced (NYSE:GHC)
- Media Alert: House of Good Presents the Well+Good Sho
- Kaplan Wins Test Prep Innovation of the Year Designation in EdTech Breakthrough Awards Program for its Groundbreaking Partnership with the State of Illinois
- Kaplan Named to Newsweek’s List of the 2025 Global Most Loved Workplaces ®
- Kaplan Wins the Association for Talent Development’s Prestigious 2025 BEST Award for Commitment to Workplace Talent Development Practices
- Kaplan Survey: Political Climate and 2024 Election Results Are Driving Law School Applicant Surge
- VCR: Consumer Discretionary Sector Dashboard For April (NYSEARCA:VCR)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
일일 변동 비율
1140.90 1167.90
년간 변동
771.70 1199.99
- 이전 종가
- 1160.16
- 시가
- 1140.90
- Bid
- 1149.70
- Ask
- 1150.00
- 저가
- 1140.90
- 고가
- 1167.90
- 볼륨
- 39
- 일일 변동
- -0.90%
- 월 변동
- 7.75%
- 6개월 변동
- 19.14%
- 년간 변동율
- 42.78%
