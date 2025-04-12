Dövizler / GHC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GHC: Graham Holdings Company
1149.70 USD 10.46 (0.90%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GHC fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1140.90 ve Yüksek fiyatı olarak 1167.90 aralığında işlem gördü.
Graham Holdings Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHC haberleri
- Graham Holdings hisseleri 1153,3 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1153.3 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1112.84 USD
- Graham Holdings stock reaches all-time high at 1082.0 USD
- Graham Holdings stock hits all-time high at 1016.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Graham (GHC) Q2 Revenue Rises 3%
- Graham Holdings surges as Q2 earnings beat expectations
- Graham Holdings earnings beat by $4.18, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Graham Holdings: Misunderstood, But Not Mispriced (NYSE:GHC)
- Media Alert: House of Good Presents the Well+Good Sho
- Kaplan Wins Test Prep Innovation of the Year Designation in EdTech Breakthrough Awards Program for its Groundbreaking Partnership with the State of Illinois
- Kaplan Named to Newsweek’s List of the 2025 Global Most Loved Workplaces ®
- Kaplan Wins the Association for Talent Development’s Prestigious 2025 BEST Award for Commitment to Workplace Talent Development Practices
- Kaplan Survey: Political Climate and 2024 Election Results Are Driving Law School Applicant Surge
- VCR: Consumer Discretionary Sector Dashboard For April (NYSEARCA:VCR)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
Günlük aralık
1140.90 1167.90
Yıllık aralık
771.70 1199.99
- Önceki kapanış
- 1160.16
- Açılış
- 1140.90
- Satış
- 1149.70
- Alış
- 1150.00
- Düşük
- 1140.90
- Yüksek
- 1167.90
- Hacim
- 39
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- 7.75%
- 6 aylık değişim
- 19.14%
- Yıllık değişim
- 42.78%
21 Eylül, Pazar