GHC fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1140.90 ve Yüksek fiyatı olarak 1167.90 aralığında işlem gördü.

Graham Holdings Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.