GHC: Graham Holdings Company
1141.43 USD 18.57 (1.60%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GHC за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1136.77, а максимальная — 1199.99.
Следите за динамикой Graham Holdings Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1136.77 1199.99
Годовой диапазон
771.70 1199.99
- Предыдущее закрытие
- 1160.00
- Open
- 1157.85
- Bid
- 1141.43
- Ask
- 1141.73
- Low
- 1136.77
- High
- 1199.99
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- 6.98%
- 6-месячное изменение
- 18.28%
- Годовое изменение
- 41.75%
