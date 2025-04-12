КотировкиРазделы
GHC
GHC: Graham Holdings Company

1141.43 USD 18.57 (1.60%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GHC за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1136.77, а максимальная — 1199.99.

Следите за динамикой Graham Holdings Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1136.77 1199.99
Годовой диапазон
771.70 1199.99
Предыдущее закрытие
1160.00
Open
1157.85
Bid
1141.43
Ask
1141.73
Low
1136.77
High
1199.99
Объем
29
Дневное изменение
-1.60%
Месячное изменение
6.98%
6-месячное изменение
18.28%
Годовое изменение
41.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.