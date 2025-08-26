通貨 / GD
GD: General Dynamics Corporation
324.57 USD 0.67 (0.21%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり322.48の安値と325.42の高値で取引されました。
General Dynamics Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GD News
1日のレンジ
322.48 325.42
1年のレンジ
239.20 330.18
- 以前の終値
- 325.24
- 始値
- 324.61
- 買値
- 324.57
- 買値
- 324.87
- 安値
- 322.48
- 高値
- 325.42
- 出来高
- 1.549 K
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- 0.11%
- 6ヶ月の変化
- 19.26%
- 1年の変化
- 8.93%
