GD: General Dynamics Corporation
325.24 USD 1.19 (0.36%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GD para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 324.54 e o mais alto foi 328.47.
Veja a dinâmica do par de moedas General Dynamics Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
324.54 328.47
Faixa anual
239.20 330.18
- Fechamento anterior
- 326.43
- Open
- 327.08
- Bid
- 325.24
- Ask
- 325.54
- Low
- 324.54
- High
- 328.47
- Volume
- 2.592 K
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 19.50%
- Mudança anual
- 9.15%
