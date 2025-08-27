FiyatlarBölümler
GD: General Dynamics Corporation

323.93 USD 0.64 (0.20%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GD fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 321.92 ve Yüksek fiyatı olarak 325.71 aralığında işlem gördü.

General Dynamics Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
321.92 325.71
Yıllık aralık
239.20 330.18
Önceki kapanış
324.57
Açılış
325.55
Satış
323.93
Alış
324.23
Düşük
321.92
Yüksek
325.71
Hacim
2.147 K
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
-0.08%
6 aylık değişim
19.02%
Yıllık değişim
8.71%
21 Eylül, Pazar