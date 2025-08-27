Dövizler / GD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GD: General Dynamics Corporation
323.93 USD 0.64 (0.20%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GD fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 321.92 ve Yüksek fiyatı olarak 325.71 aralığında işlem gördü.
General Dynamics Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GD haberleri
- PPA: Accelerated Defense Spending Will Provide Further Momentum (NYSEARCA:PPA)
- Daimler Truck ve General Dynamics askeri araç ortaklığını genişletiyor
- Daimler Truck and General Dynamics expand military vehicle partnership
- BAE Systems Supplies BvS10 Armored Vehicle to Sweden, Germany & UK
- South Korea’s HD Hyundai Heavy in talks to buy US shipyard
- General Dynamics: From Submarines To Cyber, Built To Last (NYSE:GD)
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why General Dynamics (GD) Outpaced the Stock Market Today
- Howmet Aerospace Stock Crosses 50-Day SMA: Should You Buy Now?
- General Dynamics hisseleri 326,30 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- General Dynamics stock reaches all-time high at $326.30
- Huntington Ingalls Marks Completion of 750th REMUS UUV for German Navy
- RTX Wins $205M Contract for Radar-Guided Gun: Buy the Stock Now?
- General Dynamics Secures Contract for Submarine Tethered Buoy Systems
- General Dynamics: Strong Q2 Results Reinforce Upside Case (NYSE:GD)
- Defense Giant Lands Record $9.8 Billion Missile Order. Why It Lags Its Peers.
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- BAE Systems Supplies CV90 MkIV Combat Vehicle to Czech Army
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- General Dynamics awarded $35 million contract for Littoral Combat Ship
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- General Dynamics stock price target maintained at $340 by TD Cowen
Günlük aralık
321.92 325.71
Yıllık aralık
239.20 330.18
- Önceki kapanış
- 324.57
- Açılış
- 325.55
- Satış
- 323.93
- Alış
- 324.23
- Düşük
- 321.92
- Yüksek
- 325.71
- Hacim
- 2.147 K
- Günlük değişim
- -0.20%
- Aylık değişim
- -0.08%
- 6 aylık değişim
- 19.02%
- Yıllık değişim
- 8.71%
21 Eylül, Pazar