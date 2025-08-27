CotationsSections
Devises / GD
Retour à Actions

GD: General Dynamics Corporation

323.93 USD 0.64 (0.20%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GD a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 321.92 et à un maximum de 325.71.

Suivez la dynamique General Dynamics Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GD Nouvelles

Range quotidien
321.92 325.71
Range Annuel
239.20 330.18
Clôture Précédente
324.57
Ouverture
325.55
Bid
323.93
Ask
324.23
Plus Bas
321.92
Plus Haut
325.71
Volume
2.147 K
Changement quotidien
-0.20%
Changement Mensuel
-0.08%
Changement à 6 Mois
19.02%
Changement Annuel
8.71%
20 septembre, samedi