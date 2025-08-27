Devises / GD
GD: General Dynamics Corporation
323.93 USD 0.64 (0.20%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GD a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 321.92 et à un maximum de 325.71.
Suivez la dynamique General Dynamics Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GD Nouvelles
Range quotidien
321.92 325.71
Range Annuel
239.20 330.18
- Clôture Précédente
- 324.57
- Ouverture
- 325.55
- Bid
- 323.93
- Ask
- 324.23
- Plus Bas
- 321.92
- Plus Haut
- 325.71
- Volume
- 2.147 K
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- -0.08%
- Changement à 6 Mois
- 19.02%
- Changement Annuel
- 8.71%
20 septembre, samedi