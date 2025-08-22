Валюты / GD
GD: General Dynamics Corporation
326.43 USD 0.50 (0.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GD за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 325.96, а максимальная — 329.45.
Следите за динамикой General Dynamics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GD
Дневной диапазон
325.96 329.45
Годовой диапазон
239.20 330.18
- Предыдущее закрытие
- 326.93
- Open
- 328.00
- Bid
- 326.43
- Ask
- 326.73
- Low
- 325.96
- High
- 329.45
- Объем
- 2.054 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- 19.94%
- Годовое изменение
- 9.55%
