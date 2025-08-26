통화 / GD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GD: General Dynamics Corporation
323.59 USD 0.98 (0.30%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GD 환율이 오늘 -0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 322.15이고 고가는 323.63이었습니다.
General Dynamics Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GD News
- 다임러 트럭, 제너럴 다이내믹스와 군용 차량 파트너십 확대
- Daimler Truck and General Dynamics expand military vehicle partnership
- BAE Systems Supplies BvS10 Armored Vehicle to Sweden, Germany & UK
- South Korea’s HD Hyundai Heavy in talks to buy US shipyard
- General Dynamics: From Submarines To Cyber, Built To Last (NYSE:GD)
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why General Dynamics (GD) Outpaced the Stock Market Today
- Howmet Aerospace Stock Crosses 50-Day SMA: Should You Buy Now?
- 제너럴 다이내믹스, 사상 최고치인 326.30달러 기록
- General Dynamics stock reaches all-time high at $326.30
- Huntington Ingalls Marks Completion of 750th REMUS UUV for German Navy
- RTX Wins $205M Contract for Radar-Guided Gun: Buy the Stock Now?
- General Dynamics Secures Contract for Submarine Tethered Buoy Systems
- General Dynamics: Strong Q2 Results Reinforce Upside Case (NYSE:GD)
- Defense Giant Lands Record $9.8 Billion Missile Order. Why It Lags Its Peers.
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- BAE Systems Supplies CV90 MkIV Combat Vehicle to Czech Army
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- General Dynamics awarded $35 million contract for Littoral Combat Ship
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- General Dynamics stock price target maintained at $340 by TD Cowen
- Dow Jones Futures: Market Rallies Into Nvidia, Tesla Breaks Out; 5 Stocks Near Buy Points
일일 변동 비율
322.15 323.63
년간 변동
239.20 330.18
- 이전 종가
- 324.57
- 시가
- 322.87
- Bid
- 323.59
- Ask
- 323.89
- 저가
- 322.15
- 고가
- 323.63
- 볼륨
- 760
- 일일 변동
- -0.30%
- 월 변동
- -0.19%
- 6개월 변동
- 18.90%
- 년간 변동율
- 8.60%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K