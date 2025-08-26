KurseKategorien
Währungen / GD
Zurück zum Aktien

GD: General Dynamics Corporation

324.57 USD 0.67 (0.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GD hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 322.48 bis zu einem Hoch von 325.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die General Dynamics Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GD News

Tagesspanne
322.48 325.42
Jahresspanne
239.20 330.18
Vorheriger Schlusskurs
325.24
Eröffnung
324.61
Bid
324.57
Ask
324.87
Tief
322.48
Hoch
325.42
Volumen
1.549 K
Tagesänderung
-0.21%
Monatsänderung
0.11%
6-Monatsänderung
19.26%
Jahresänderung
8.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K