Währungen / GD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GD: General Dynamics Corporation
324.57 USD 0.67 (0.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GD hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 322.48 bis zu einem Hoch von 325.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die General Dynamics Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GD News
- Daimler Truck schmiedet Allianz mit US-Rüstungsunternehmen
- BAE Systems Supplies BvS10 Armored Vehicle to Sweden, Germany & UK
- South Korea’s HD Hyundai Heavy in talks to buy US shipyard
- General Dynamics: From Submarines To Cyber, Built To Last (NYSE:GD)
- Hitachi Vantara Federal ernennt Majed Saadi zum neuen Chief Technology Officer
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why General Dynamics (GD) Outpaced the Stock Market Today
- Howmet Aerospace Stock Crosses 50-Day SMA: Should You Buy Now?
- General Dynamics-Aktie erreicht Rekordhoch von 326,30 $
- General Dynamics stock reaches all-time high at $326.30
- Huntington Ingalls Marks Completion of 750th REMUS UUV for German Navy
- RTX Wins $205M Contract for Radar-Guided Gun: Buy the Stock Now?
- General Dynamics Secures Contract for Submarine Tethered Buoy Systems
- General Dynamics: Strong Q2 Results Reinforce Upside Case (NYSE:GD)
- Defense Giant Lands Record $9.8 Billion Missile Order. Why It Lags Its Peers.
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- BAE Systems Supplies CV90 MkIV Combat Vehicle to Czech Army
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- General Dynamics awarded $35 million contract for Littoral Combat Ship
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- General Dynamics stock price target maintained at $340 by TD Cowen
- Dow Jones Futures: Market Rallies Into Nvidia, Tesla Breaks Out; 5 Stocks Near Buy Points
Tagesspanne
322.48 325.42
Jahresspanne
239.20 330.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 325.24
- Eröffnung
- 324.61
- Bid
- 324.57
- Ask
- 324.87
- Tief
- 322.48
- Hoch
- 325.42
- Volumen
- 1.549 K
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 0.11%
- 6-Monatsänderung
- 19.26%
- Jahresänderung
- 8.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K