Divisas / GD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GD: General Dynamics Corporation
325.24 USD 1.19 (0.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GD de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 324.54, mientras que el máximo ha alcanzado 328.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas General Dynamics Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GD News
- General Dynamics: From Submarines To Cyber, Built To Last (NYSE:GD)
- Hitachi Vantara Federal nombra a Majed Saadi como director de tecnología
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why General Dynamics (GD) Outpaced the Stock Market Today
- Howmet Aerospace Stock Crosses 50-Day SMA: Should You Buy Now?
- Acciones de General Dynamics alcanzan un máximo histórico de $326.30
- Las acciones de General Dynamics alcanzan máximos históricos a 326,30 dólares
- General Dynamics stock reaches all-time high at $326.30
- Huntington Ingalls Marks Completion of 750th REMUS UUV for German Navy
- RTX Wins $205M Contract for Radar-Guided Gun: Buy the Stock Now?
- General Dynamics Secures Contract for Submarine Tethered Buoy Systems
- General Dynamics: Strong Q2 Results Reinforce Upside Case (NYSE:GD)
- Defense Giant Lands Record $9.8 Billion Missile Order. Why It Lags Its Peers.
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- BAE Systems Supplies CV90 MkIV Combat Vehicle to Czech Army
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- General Dynamics awarded $35 million contract for Littoral Combat Ship
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- General Dynamics stock price target maintained at $340 by TD Cowen
- Dow Jones Futures: Market Rallies Into Nvidia, Tesla Breaks Out; 5 Stocks Near Buy Points
- Defense Stocks Rise As Trump Team Considers Buying Into Major Contractors - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Northrop Secures a Deal for Joint Domain Command and Control System
Rango diario
324.54 328.47
Rango anual
239.20 330.18
- Cierres anteriores
- 326.43
- Open
- 327.08
- Bid
- 325.24
- Ask
- 325.54
- Low
- 324.54
- High
- 328.47
- Volumen
- 2.208 K
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- 0.32%
- Cambio a 6 meses
- 19.50%
- Cambio anual
- 9.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B