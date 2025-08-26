CotizacionesSecciones
GD: General Dynamics Corporation

325.24 USD 1.19 (0.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GD de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 324.54, mientras que el máximo ha alcanzado 328.47.

Rango diario
324.54 328.47
Rango anual
239.20 330.18
Cierres anteriores
326.43
Open
327.08
Bid
325.24
Ask
325.54
Low
324.54
High
328.47
Volumen
2.208 K
Cambio diario
-0.36%
Cambio mensual
0.32%
Cambio a 6 meses
19.50%
Cambio anual
9.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B