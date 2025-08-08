通貨 / FLUT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FLUT: Flutter Entertainment plc
282.38 USD 3.31 (1.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLUTの今日の為替レートは、1.19%変化しました。日中、通貨は1あたり277.49の安値と282.90の高値で取引されました。
Flutter Entertainment plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLUT News
- FanDuel and Delaware North form sports betting partnership in West Virginia
- Betting scandals are spreading to college sports. Here’s what it cost three basketball players banned by the NCAA.
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Flutter: Upgrading Again, Online Leader Scaling At Uncatchable Level (NYSE:FLUT)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Place Your Bets: Robinhood Stock Hedges Its Growth With Prediction-Markets Foray
- Flutter Entertainment stock rating reiterated at Buy by Stifel amid India gaming bill
- Flutter Entertainment stock: Benchmark reiterates Buy rating on CME partnership
- Hartford International Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Flutter Entertainment stock rises on FanDuel’s partnership with CME Group
- DraftKings, Flutter Entertainment Shares Slide After Robinhood Launches Football Prediction Markets - DraftKings (NASDAQ:DKNG)
- Robinhood stock rises after launching football prediction markets
- America’s Stock-Market Dominance Is an Emergency for Europe
- FanDuel signs market access deal with St. Louis CITY SC for Missouri launch
- JPMorgan raises Flutter Entertainment stock price target to GBP273
- Flutter Entertainment price target raised to $340 from $320 at Macquarie
- Flutter Entertainment stock price target raised by Benchmark to $365 on strong Q2
- Flutter Entertainment stock price target raised to $340 by Bernstein SocGen
- Flutter Entertainment Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q2 Results - Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)
- Flutter Entertainment price target raised to $350 from $310 at MoffettNathanson
- Stock Market Today: Dow Jones Futures Rise, But Trade Desk Plunges On Earnings (Live Coverage)
1日のレンジ
277.49 282.90
1年のレンジ
197.16 309.60
- 以前の終値
- 279.07
- 始値
- 278.24
- 買値
- 282.38
- 買値
- 282.68
- 安値
- 277.49
- 高値
- 282.90
- 出来高
- 2.624 K
- 1日の変化
- 1.19%
- 1ヶ月の変化
- -4.44%
- 6ヶ月の変化
- 28.04%
- 1年の変化
- 18.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K