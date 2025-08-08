Währungen / FLUT
FLUT: Flutter Entertainment plc
282.38 USD 3.31 (1.19%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLUT hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 277.49 bis zu einem Hoch von 282.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flutter Entertainment plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
277.49 282.90
Jahresspanne
197.16 309.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 279.07
- Eröffnung
- 278.24
- Bid
- 282.38
- Ask
- 282.68
- Tief
- 277.49
- Hoch
- 282.90
- Volumen
- 2.624 K
- Tagesänderung
- 1.19%
- Monatsänderung
- -4.44%
- 6-Monatsänderung
- 28.04%
- Jahresänderung
- 18.76%
