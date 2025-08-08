KurseKategorien
FLUT: Flutter Entertainment plc

282.38 USD 3.31 (1.19%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLUT hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 277.49 bis zu einem Hoch von 282.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Flutter Entertainment plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
277.49 282.90
Jahresspanne
197.16 309.60
Vorheriger Schlusskurs
279.07
Eröffnung
278.24
Bid
282.38
Ask
282.68
Tief
277.49
Hoch
282.90
Volumen
2.624 K
Tagesänderung
1.19%
Monatsänderung
-4.44%
6-Monatsänderung
28.04%
Jahresänderung
18.76%
