Dövizler / FLUT
FLUT: Flutter Entertainment plc
284.70 USD 2.32 (0.82%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLUT fiyatı bugün 0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 280.24 ve Yüksek fiyatı olarak 285.23 aralığında işlem gördü.
Flutter Entertainment plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
280.24 285.23
Yıllık aralık
197.16 309.60
- Önceki kapanış
- 282.38
- Açılış
- 280.24
- Satış
- 284.70
- Alış
- 285.00
- Düşük
- 280.24
- Yüksek
- 285.23
- Hacim
- 2.545 K
- Günlük değişim
- 0.82%
- Aylık değişim
- -3.65%
- 6 aylık değişim
- 29.09%
- Yıllık değişim
- 19.74%
21 Eylül, Pazar