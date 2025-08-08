FiyatlarBölümler
FLUT
FLUT: Flutter Entertainment plc

284.70 USD 2.32 (0.82%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FLUT fiyatı bugün 0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 280.24 ve Yüksek fiyatı olarak 285.23 aralığında işlem gördü.

Flutter Entertainment plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
280.24 285.23
Yıllık aralık
197.16 309.60
Önceki kapanış
282.38
Açılış
280.24
Satış
284.70
Alış
285.00
Düşük
280.24
Yüksek
285.23
Hacim
2.545 K
Günlük değişim
0.82%
Aylık değişim
-3.65%
6 aylık değişim
29.09%
Yıllık değişim
19.74%
21 Eylül, Pazar