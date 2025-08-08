Devises / FLUT
FLUT: Flutter Entertainment plc
284.70 USD 2.32 (0.82%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FLUT a changé de 0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 280.24 et à un maximum de 285.23.
Suivez la dynamique Flutter Entertainment plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
280.24 285.23
Range Annuel
197.16 309.60
- Clôture Précédente
- 282.38
- Ouverture
- 280.24
- Bid
- 284.70
- Ask
- 285.00
- Plus Bas
- 280.24
- Plus Haut
- 285.23
- Volume
- 2.545 K
- Changement quotidien
- 0.82%
- Changement Mensuel
- -3.65%
- Changement à 6 Mois
- 29.09%
- Changement Annuel
- 19.74%
