통화 / FLUT
FLUT: Flutter Entertainment plc
284.70 USD 2.32 (0.82%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLUT 환율이 오늘 0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 280.24이고 고가는 285.23이었습니다.
Flutter Entertainment plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
280.24 285.23
년간 변동
197.16 309.60
- 이전 종가
- 282.38
- 시가
- 280.24
- Bid
- 284.70
- Ask
- 285.00
- 저가
- 280.24
- 고가
- 285.23
- 볼륨
- 2.545 K
- 일일 변동
- 0.82%
- 월 변동
- -3.65%
- 6개월 변동
- 29.09%
- 년간 변동율
- 19.74%
