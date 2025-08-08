Валюты / FLUT
FLUT: Flutter Entertainment plc
279.88 USD 1.85 (0.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLUT за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 275.72, а максимальная — 280.47.
Следите за динамикой Flutter Entertainment plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLUT
Дневной диапазон
275.72 280.47
Годовой диапазон
197.16 309.60
- Предыдущее закрытие
- 278.03
- Open
- 277.77
- Bid
- 279.88
- Ask
- 280.18
- Low
- 275.72
- High
- 280.47
- Объем
- 4.099 K
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- -5.28%
- 6-месячное изменение
- 26.91%
- Годовое изменение
- 17.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.