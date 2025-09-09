通貨 / FIX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FIX: Comfort Systems USA Inc
800.32 USD 38.63 (5.07%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIXの今日の為替レートは、5.07%変化しました。日中、通貨は1あたり767.33の安値と806.52の高値で取引されました。
Comfort Systems USA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIX News
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Can Comfort Systems Gain From Fed Cuts and Industrial Expansion?
- コンフォートシステムズUSA株、786.16ドルで史上最高値を記録
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 786.16 USD
- Can EMCOR's Healthcare and Pharma Projects Drive Future Upside?
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Here's Why Comfort Systems (FIX) Fell More Than Broader Market
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Are Construction Stocks Lagging Comfort Systems USA (FIX) This Year?
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Legence Corp.: An Installer Operating In An Interesting Space (NASDAQ:LGN)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Comfort Systems (FIX): Should You Buy?
- UBSがコンフォートシステムズUSAの目標株価を875ドルに引き上げ
- Comfort Systems USA stock price target raised to $875 by UBS
- Comfort Systems (FIX) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- IBD Stock Of The Day Breaks Out As Oracle Fuels AI Rally
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 734.85 USD
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
1日のレンジ
767.33 806.52
1年のレンジ
276.44 806.52
- 以前の終値
- 761.69
- 始値
- 768.88
- 買値
- 800.32
- 買値
- 800.62
- 安値
- 767.33
- 高値
- 806.52
- 出来高
- 553
- 1日の変化
- 5.07%
- 1ヶ月の変化
- 16.50%
- 6ヶ月の変化
- 149.73%
- 1年の変化
- 106.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K