FIX: Comfort Systems USA Inc

800.32 USD 38.63 (5.07%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FIXの今日の為替レートは、5.07%変化しました。日中、通貨は1あたり767.33の安値と806.52の高値で取引されました。

Comfort Systems USA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FIX News

1日のレンジ
767.33 806.52
1年のレンジ
276.44 806.52
以前の終値
761.69
始値
768.88
買値
800.32
買値
800.62
安値
767.33
高値
806.52
出来高
553
1日の変化
5.07%
1ヶ月の変化
16.50%
6ヶ月の変化
149.73%
1年の変化
106.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K