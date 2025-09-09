통화 / FIX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FIX: Comfort Systems USA Inc
798.04 USD 2.28 (0.28%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FIX 환율이 오늘 -0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 782.86이고 고가는 802.63이었습니다.
Comfort Systems USA Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIX News
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Can Comfort Systems Gain From Fed Cuts and Industrial Expansion?
- 컴포트 시스템스 USA, 주가 사상 최고치 경신: 786.16 USD
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 786.16 USD
- Can EMCOR's Healthcare and Pharma Projects Drive Future Upside?
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Here's Why Comfort Systems (FIX) Fell More Than Broader Market
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Are Construction Stocks Lagging Comfort Systems USA (FIX) This Year?
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Legence Corp.: An Installer Operating In An Interesting Space (NASDAQ:LGN)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Comfort Systems (FIX): Should You Buy?
- UBS, Comfort Systems USA 목표 주가 875달러로 상향 조정
- Comfort Systems USA stock price target raised to $875 by UBS
- Comfort Systems (FIX) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- IBD Stock Of The Day Breaks Out As Oracle Fuels AI Rally
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 734.85 USD
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
일일 변동 비율
782.86 802.63
년간 변동
276.44 806.52
- 이전 종가
- 800.32
- 시가
- 802.63
- Bid
- 798.04
- Ask
- 798.34
- 저가
- 782.86
- 고가
- 802.63
- 볼륨
- 225
- 일일 변동
- -0.28%
- 월 변동
- 16.16%
- 6개월 변동
- 149.02%
- 년간 변동율
- 106.31%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K