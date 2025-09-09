CotationsSections
FIX: Comfort Systems USA Inc

798.04 USD 2.28 (0.28%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FIX a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 782.86 et à un maximum de 802.63.

Suivez la dynamique Comfort Systems USA Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
782.86 802.63
Range Annuel
276.44 806.52
Clôture Précédente
800.32
Ouverture
802.63
Bid
798.04
Ask
798.34
Plus Bas
782.86
Plus Haut
802.63
Volume
225
Changement quotidien
-0.28%
Changement Mensuel
16.16%
Changement à 6 Mois
149.02%
Changement Annuel
106.31%
