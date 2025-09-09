Devises / FIX
FIX: Comfort Systems USA Inc
798.04 USD 2.28 (0.28%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FIX a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 782.86 et à un maximum de 802.63.
Suivez la dynamique Comfort Systems USA Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
782.86 802.63
Range Annuel
276.44 806.52
- Clôture Précédente
- 800.32
- Ouverture
- 802.63
- Bid
- 798.04
- Ask
- 798.34
- Plus Bas
- 782.86
- Plus Haut
- 802.63
- Volume
- 225
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- 16.16%
- Changement à 6 Mois
- 149.02%
- Changement Annuel
- 106.31%
