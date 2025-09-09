Währungen / FIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FIX: Comfort Systems USA Inc
800.32 USD 38.63 (5.07%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIX hat sich für heute um 5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 767.33 bis zu einem Hoch von 806.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Comfort Systems USA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIX News
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Can Comfort Systems Gain From Fed Cuts and Industrial Expansion?
- Comfort Systems USA-Aktie erreicht Allzeithoch von 786,16 USD
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 786.16 USD
- Can EMCOR's Healthcare and Pharma Projects Drive Future Upside?
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Here's Why Comfort Systems (FIX) Fell More Than Broader Market
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Are Construction Stocks Lagging Comfort Systems USA (FIX) This Year?
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Legence Corp.: An Installer Operating In An Interesting Space (NASDAQ:LGN)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Comfort Systems (FIX): Should You Buy?
- UBS hebt Kursziel für Comfort Systems USA auf 875 US-Dollar an
- Comfort Systems USA stock price target raised to $875 by UBS
- Comfort Systems (FIX) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- IBD Stock Of The Day Breaks Out As Oracle Fuels AI Rally
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Comfort Systems USA: Aktie erreicht Rekordhoch – Analysten erhöhen Kursziele
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 734.85 USD
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
Tagesspanne
767.33 806.52
Jahresspanne
276.44 806.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 761.69
- Eröffnung
- 768.88
- Bid
- 800.32
- Ask
- 800.62
- Tief
- 767.33
- Hoch
- 806.52
- Volumen
- 553
- Tagesänderung
- 5.07%
- Monatsänderung
- 16.50%
- 6-Monatsänderung
- 149.73%
- Jahresänderung
- 106.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K