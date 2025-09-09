KurseKategorien
FIX: Comfort Systems USA Inc

800.32 USD 38.63 (5.07%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FIX hat sich für heute um 5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 767.33 bis zu einem Hoch von 806.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Comfort Systems USA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
767.33 806.52
Jahresspanne
276.44 806.52
Vorheriger Schlusskurs
761.69
Eröffnung
768.88
Bid
800.32
Ask
800.62
Tief
767.33
Hoch
806.52
Volumen
553
Tagesänderung
5.07%
Monatsänderung
16.50%
6-Monatsänderung
149.73%
Jahresänderung
106.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K