货币 / FIX
FIX: Comfort Systems USA Inc
777.91 USD 4.21 (0.54%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FIX汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点768.92和高点785.23进行交易。
关注Comfort Systems USA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FIX新闻
日范围
768.92 785.23
年范围
276.44 785.23
- 前一天收盘价
- 782.12
- 开盘价
- 779.63
- 卖价
- 777.91
- 买价
- 778.21
- 最低价
- 768.92
- 最高价
- 785.23
- 交易量
- 674
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 13.23%
- 6个月变化
- 142.74%
- 年变化
- 101.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值