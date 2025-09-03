КотировкиРазделы
FIX: Comfort Systems USA Inc

777.91 USD 4.21 (0.54%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FIX за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 768.92, а максимальная — 785.23.

Следите за динамикой Comfort Systems USA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
768.92 785.23
Годовой диапазон
276.44 785.23
Предыдущее закрытие
782.12
Open
779.63
Bid
777.91
Ask
778.21
Low
768.92
High
785.23
Объем
674
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
13.23%
6-месячное изменение
142.74%
Годовое изменение
101.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.