Валюты / FIX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FIX: Comfort Systems USA Inc
777.91 USD 4.21 (0.54%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIX за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 768.92, а максимальная — 785.23.
Следите за динамикой Comfort Systems USA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FIX
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Legence Corp.: An Installer Operating In An Interesting Space (NASDAQ:LGN)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Comfort Systems (FIX): Should You Buy?
- UBS повысил целевую цену акций Comfort Systems USA до $875
- Comfort Systems USA stock price target raised to $875 by UBS
- Comfort Systems (FIX) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- IBD Stock Of The Day Breaks Out As Oracle Fuels AI Rally
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 734.85 USD
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- 2 Under The Radar AI Stocks Worth a Look
- Why Comfort Systems (FIX) Outpaced the Stock Market Today
- Grab These 5 Stocks Thriving on AI Boom and Having More Room to Run
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Hot And Cold Stock Soars On 'Best-Of-Breed' Status — With One Caveat
- Zacks Industry Outlook Highlights Comfort Systems USA and Tecogen
- 2 Air Conditioner & Heating Stocks Riding Data Center & Efficiency Push
- IWR Vs. IJH: Mid-Cap Exposure For Long-Term Growth With IJH (NYSEARCA:IWR)
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
Дневной диапазон
768.92 785.23
Годовой диапазон
276.44 785.23
- Предыдущее закрытие
- 782.12
- Open
- 779.63
- Bid
- 777.91
- Ask
- 778.21
- Low
- 768.92
- High
- 785.23
- Объем
- 674
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 13.23%
- 6-месячное изменение
- 142.74%
- Годовое изменение
- 101.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.