FiyatlarBölümler
Dövizler / FIX
Geri dön - Hisse senetleri

FIX: Comfort Systems USA Inc

798.04 USD 2.28 (0.28%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FIX fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 782.86 ve Yüksek fiyatı olarak 802.63 aralığında işlem gördü.

Comfort Systems USA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIX haberleri

Günlük aralık
782.86 802.63
Yıllık aralık
276.44 806.52
Önceki kapanış
800.32
Açılış
802.63
Satış
798.04
Alış
798.34
Düşük
782.86
Yüksek
802.63
Hacim
225
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
16.16%
6 aylık değişim
149.02%
Yıllık değişim
106.31%
21 Eylül, Pazar