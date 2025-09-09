Dövizler / FIX
FIX: Comfort Systems USA Inc
798.04 USD 2.28 (0.28%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FIX fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 782.86 ve Yüksek fiyatı olarak 802.63 aralığında işlem gördü.
Comfort Systems USA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FIX haberleri
- Our Top 10 High Growth Dividend Stocks – September 2025
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Can Comfort Systems Gain From Fed Cuts and Industrial Expansion?
- Comfort Systems USA hisseleri 786,16 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 786.16 USD
- Can EMCOR's Healthcare and Pharma Projects Drive Future Upside?
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Here's Why Comfort Systems (FIX) Fell More Than Broader Market
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Are Construction Stocks Lagging Comfort Systems USA (FIX) This Year?
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Legence Corp.: An Installer Operating In An Interesting Space (NASDAQ:LGN)
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Comfort Systems (FIX): Should You Buy?
- UBS, Comfort Systems USA için hisse fiyat hedefini 875 dolara yükseltti
- Comfort Systems USA stock price target raised to $875 by UBS
- Comfort Systems (FIX) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- IBD Stock Of The Day Breaks Out As Oracle Fuels AI Rally
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Comfort Systems USA stock hits all-time high at 734.85 USD
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
Günlük aralık
782.86 802.63
Yıllık aralık
276.44 806.52
- Önceki kapanış
- 800.32
- Açılış
- 802.63
- Satış
- 798.04
- Alış
- 798.34
- Düşük
- 782.86
- Yüksek
- 802.63
- Hacim
- 225
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- 16.16%
- 6 aylık değişim
- 149.02%
- Yıllık değişim
- 106.31%
21 Eylül, Pazar