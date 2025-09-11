クォートセクション
ETN: Eaton Corporation, PLC

371.28 USD 7.97 (2.19%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ETNの今日の為替レートは、2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり364.48の安値と374.06の高値で取引されました。

Eaton Corporation, PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
364.48 374.06
1年のレンジ
231.85 398.37
以前の終値
363.31
始値
366.57
買値
371.28
買値
371.58
安値
364.48
高値
374.06
出来高
3.405 K
1日の変化
2.19%
1ヶ月の変化
8.28%
6ヶ月の変化
37.22%
1年の変化
12.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K