通貨 / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
371.28 USD 7.97 (2.19%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ETNの今日の為替レートは、2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり364.48の安値と374.06の高値で取引されました。
Eaton Corporation, PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ETN News
- Eaton (ETN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 金利引き下げ時に投資家は何をすべきか？UBSの見解
- What should investors do as the Fed cuts rates? UBS weighs in.
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- メリウスがデータセンター需要を背景にイートンの魅力的な参入ポイントを指摘
- Melius sees attractive entry point in Eaton amid data centers demand
- オートデスクとイートンが提携し建物ライフサイクル管理を強化
- Eaton partners with Autodesk to enhance building lifecycle management
- メリウス、AIの設備投資再加速でイートンの格付けを「買い」に引き上げ
- Melius upgrades Eaton stock rating to Buy on AI capex reacceleration
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- BNPパリバ ExaneがイートンにOutperform評価を維持
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Eaton stock
- バーンスタイン、成長見通しを受けイートン株の目標価格を414ドルに引き上げ
- Bernstein raises Eaton Corporation stock price target to $414 on growth outlook
- Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- イートン、モルガン・スタンレー会議で戦略的成長の洞察を提供
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Daiwa Securities initiates Eaton stock with Outperform rating, $390 price target
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
1日のレンジ
364.48 374.06
1年のレンジ
231.85 398.37
- 以前の終値
- 363.31
- 始値
- 366.57
- 買値
- 371.28
- 買値
- 371.58
- 安値
- 364.48
- 高値
- 374.06
- 出来高
- 3.405 K
- 1日の変化
- 2.19%
- 1ヶ月の変化
- 8.28%
- 6ヶ月の変化
- 37.22%
- 1年の変化
- 12.02%
