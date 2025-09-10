Moedas / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
363.31 USD 7.92 (2.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ETN para hoje mudou para -2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 359.38 e o mais alto foi 371.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Eaton Corporation, PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ETN Notícias
- O que os investidores devem fazer com os cortes de juros do Fed? UBS analisa
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Melius vê ponto de entrada atrativo na Eaton em meio à demanda de data centers
- Eaton faz parceria com Autodesk para aprimorar gestão do ciclo de vida de edifícios
- Melius eleva classificação das ações da Eaton para Compra devido à reaceleração de gastos com IA
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- BNP Paribas reitera classificação acima da média para ações da Eaton
- Bernstein eleva preço-alvo das ações da Eaton para US$ 414 devido às perspectivas de crescimento
- Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Eaton na conferência Morgan Stanley: insights sobre crescimento estratégico
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Daiwa Securities initiates Eaton stock with Outperform rating, $390 price target
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
Faixa diária
359.38 371.45
Faixa anual
231.85 398.37
- Fechamento anterior
- 371.23
- Open
- 371.45
- Bid
- 363.31
- Ask
- 363.61
- Low
- 359.38
- High
- 371.45
- Volume
- 5.937 K
- Mudança diária
- -2.13%
- Mudança mensal
- 5.95%
- Mudança de 6 meses
- 34.28%
- Mudança anual
- 9.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh