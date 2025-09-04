货币 / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
371.23 USD 4.32 (1.15%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ETN汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点369.65和高点378.98进行交易。
关注Eaton Corporation, PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ETN新闻
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Melius sees attractive entry point in Eaton amid data centers demand
- 欧特克公司与伊顿合作提升建筑生命周期管理
- Eaton partners with Autodesk to enhance building lifecycle management
- 美银美林将伊顿股票评级上调至买入，看好人工智能资本支出重新加速
- Melius upgrades Eaton stock rating to Buy on AI capex reacceleration
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- 法国巴黎银行维持伊顿股票"跑赢大盘"评级
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Eaton stock
- 伯恩斯坦上调伊顿公司股票目标价至414美元，看好增长前景
- Bernstein raises Eaton Corporation stock price target to $414 on growth outlook
- Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- 伊顿在摩根士丹利会议上分享战略增长洞察
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Daiwa Securities initiates Eaton stock with Outperform rating, $390 price target
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Green data centers test Ireland’s shift to on-site power: solution or setback?
- Jim Cramer: Sell Chime, Get This Buy Now Pay Later Stock Instead - Chime Financial (NASDAQ:CHYM), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- ChargePoint stock rating reiterated at Perform by Oppenheimer
日范围
369.65 378.98
年范围
231.85 398.37
- 前一天收盘价
- 375.55
- 开盘价
- 378.26
- 卖价
- 371.23
- 买价
- 371.53
- 最低价
- 369.65
- 最高价
- 378.98
- 交易量
- 4.375 K
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- 8.26%
- 6个月变化
- 37.20%
- 年变化
- 12.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值