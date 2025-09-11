통화 / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
374.64 USD 3.36 (0.90%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ETN 환율이 오늘 0.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 370.07이고 고가는 375.35이었습니다.
Eaton Corporation, PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ETN News
Eaton (ETN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
연준 금리 인하에 투자자들은 어떻게 대응해야 할까? UBS의 견해
- What should investors do as the Fed cuts rates? UBS weighs in.
Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
메리우스, 데이터센터 수요 증가로 이튼 매수 적기 판단
- Melius sees attractive entry point in Eaton amid data centers demand
이튼, 오토데스크와 건물 생애주기 관리 개선 협력
- Eaton partners with Autodesk to enhance building lifecycle management
이튼, AI 투자 재개에 멜리우스 투자의견 '매수'로 상향
- Melius upgrades Eaton stock rating to Buy on AI capex reacceleration
The AI trade will make or break your stock portfolio. Here's how to win in 2025.
Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
BNP Paribas, 이튼(ETN)에 '시장수익률 상회' 투자의견 재확인
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Eaton stock
이튼 목표 주가, Bernstein, 414달러로 상향 조정
- Bernstein raises Eaton Corporation stock price target to $414 on growth outlook
Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
이튼, 모건 스탠리 컨퍼런스에서 전략적 성장 인사이트 발표
Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
Daiwa Securities initiates Eaton stock with Outperform rating, $390 price target
This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
일일 변동 비율
370.07 375.35
년간 변동
231.85 398.37
- 이전 종가
- 371.28
- 시가
- 373.80
- Bid
- 374.64
- Ask
- 374.94
- 저가
- 370.07
- 고가
- 375.35
- 볼륨
- 2.962 K
- 일일 변동
- 0.90%
- 월 변동
- 9.26%
- 6개월 변동
- 38.46%
- 년간 변동율
- 13.04%
