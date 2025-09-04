Валюты / ETN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ETN: Eaton Corporation, PLC
371.23 USD 4.32 (1.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETN за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 369.65, а максимальная — 378.98.
Следите за динамикой Eaton Corporation, PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ETN
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Melius видит привлекательную точку входа в Eaton на фоне спроса со стороны дата-центров
- Melius sees attractive entry point in Eaton amid data centers demand
- Eaton сотрудничает с Autodesk для улучшения управления жизненным циклом зданий
- Eaton partners with Autodesk to enhance building lifecycle management
- Melius повышает рейтинг акций Eaton до "Покупать" на фоне ускорения капитальных затрат на ИИ
- Melius upgrades Eaton stock rating to Buy on AI capex reacceleration
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- BNP Paribas Exane подтверждает рейтинг "Превосходит рынок" для акций Eaton
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Eaton stock
- Bernstein повышает целевую цену акций Eaton Corporation до $414 на фоне перспектив роста
- Bernstein raises Eaton Corporation stock price target to $414 on growth outlook
- Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Eaton на конференции Morgan Stanley: стратегические идеи роста
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Daiwa Securities initiates Eaton stock with Outperform rating, $390 price target
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Green data centers test Ireland’s shift to on-site power: solution or setback?
- Jim Cramer: Sell Chime, Get This Buy Now Pay Later Stock Instead - Chime Financial (NASDAQ:CHYM), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
Дневной диапазон
369.65 378.98
Годовой диапазон
231.85 398.37
- Предыдущее закрытие
- 375.55
- Open
- 378.26
- Bid
- 371.23
- Ask
- 371.53
- Low
- 369.65
- High
- 378.98
- Объем
- 4.375 K
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- 8.26%
- 6-месячное изменение
- 37.20%
- Годовое изменение
- 12.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.