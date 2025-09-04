КотировкиРазделы
ETN: Eaton Corporation, PLC

371.23 USD 4.32 (1.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETN за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 369.65, а максимальная — 378.98.

Следите за динамикой Eaton Corporation, PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ETN

Дневной диапазон
369.65 378.98
Годовой диапазон
231.85 398.37
Предыдущее закрытие
375.55
Open
378.26
Bid
371.23
Ask
371.53
Low
369.65
High
378.98
Объем
4.375 K
Дневное изменение
-1.15%
Месячное изменение
8.26%
6-месячное изменение
37.20%
Годовое изменение
12.01%
