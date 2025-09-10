Währungen / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
371.28 USD 7.97 (2.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETN hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 364.48 bis zu einem Hoch von 374.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eaton Corporation, PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
364.48 374.06
Jahresspanne
231.85 398.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 363.31
- Eröffnung
- 366.57
- Bid
- 371.28
- Ask
- 371.58
- Tief
- 364.48
- Hoch
- 374.06
- Volumen
- 3.405 K
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- 8.28%
- 6-Monatsänderung
- 37.22%
- Jahresänderung
- 12.02%
