ETN: Eaton Corporation, PLC

371.28 USD 7.97 (2.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETN hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 364.48 bis zu einem Hoch von 374.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eaton Corporation, PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
364.48 374.06
Jahresspanne
231.85 398.37
Vorheriger Schlusskurs
363.31
Eröffnung
366.57
Bid
371.28
Ask
371.58
Tief
364.48
Hoch
374.06
Volumen
3.405 K
Tagesänderung
2.19%
Monatsänderung
8.28%
6-Monatsänderung
37.22%
Jahresänderung
12.02%
