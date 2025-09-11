Dövizler / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
374.64 USD 3.36 (0.90%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ETN fiyatı bugün 0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 370.07 ve Yüksek fiyatı olarak 375.35 aralığında işlem gördü.
Eaton Corporation, PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
370.07 375.35
Yıllık aralık
231.85 398.37
- Önceki kapanış
- 371.28
- Açılış
- 373.80
- Satış
- 374.64
- Alış
- 374.94
- Düşük
- 370.07
- Yüksek
- 375.35
- Hacim
- 2.962 K
- Günlük değişim
- 0.90%
- Aylık değişim
- 9.26%
- 6 aylık değişim
- 38.46%
- Yıllık değişim
- 13.04%
21 Eylül, Pazar