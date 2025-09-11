Valute / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
374.64 USD 3.36 (0.90%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETN ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 370.07 e ad un massimo di 375.35.
Segui le dinamiche di Eaton Corporation, PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETN News
- Eaton: The Pulse Of Electrification; Buy (NYSE:ETN)
- Is Eaton Stock a Buy Now?
- Eaton (ETN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Cosa dovrebbero fare gli investitori mentre la Fed taglia i tassi? UBS risponde
- What should investors do as the Fed cuts rates? UBS weighs in.
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Melius vede un punto d’ingresso attraente in Eaton grazie alla domanda dei data center
- Melius sees attractive entry point in Eaton amid data centers demand
- Eaton collabora con Autodesk per migliorare la gestione del ciclo di vita degli edifici
- Eaton partners with Autodesk to enhance building lifecycle management
- Melius aggiorna il rating delle azioni Eaton a Buy grazie alla riaccelerazione della spesa per l’AI
- Melius upgrades Eaton stock rating to Buy on AI capex reacceleration
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- BNP Paribas Exane conferma il rating Outperform per il titolo Eaton
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Eaton stock
- Bernstein alza il target di prezzo delle azioni Eaton Corporation a $414
- Bernstein raises Eaton Corporation stock price target to $414 on growth outlook
- Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Eaton alla Conferenza Morgan Stanley: Approfondimenti sulla Crescita Strategica
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
Intervallo Giornaliero
370.07 375.35
Intervallo Annuale
231.85 398.37
- Chiusura Precedente
- 371.28
- Apertura
- 373.80
- Bid
- 374.64
- Ask
- 374.94
- Minimo
- 370.07
- Massimo
- 375.35
- Volume
- 2.962 K
- Variazione giornaliera
- 0.90%
- Variazione Mensile
- 9.26%
- Variazione Semestrale
- 38.46%
- Variazione Annuale
- 13.04%
20 settembre, sabato