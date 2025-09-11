Divisas / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
363.31 USD 7.92 (2.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ETN de hoy ha cambiado un -2.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 359.38, mientras que el máximo ha alcanzado 371.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eaton Corporation, PLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ETN News
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Melius sees attractive entry point in Eaton amid data centers demand
- Eaton partners with Autodesk to enhance building lifecycle management
- Melius upgrades Eaton stock rating to Buy on AI capex reacceleration
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Eaton stock
- Bernstein raises Eaton Corporation stock price target to $414 on growth outlook
- Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
Rango diario
359.38 371.45
Rango anual
231.85 398.37
- Cierres anteriores
- 371.23
- Open
- 371.45
- Bid
- 363.31
- Ask
- 363.61
- Low
- 359.38
- High
- 371.45
- Volumen
- 5.937 K
- Cambio diario
- -2.13%
- Cambio mensual
- 5.95%
- Cambio a 6 meses
- 34.28%
- Cambio anual
- 9.62%
