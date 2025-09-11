CotizacionesSecciones
ETN: Eaton Corporation, PLC

363.31 USD 7.92 (2.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ETN de hoy ha cambiado un -2.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 359.38, mientras que el máximo ha alcanzado 371.45.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Eaton Corporation, PLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
359.38 371.45
Rango anual
231.85 398.37
Cierres anteriores
371.23
Open
371.45
Bid
363.31
Ask
363.61
Low
359.38
High
371.45
Volumen
5.937 K
Cambio diario
-2.13%
Cambio mensual
5.95%
Cambio a 6 meses
34.28%
Cambio anual
9.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B