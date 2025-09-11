Devises / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC
374.64 USD 3.36 (0.90%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ETN a changé de 0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 370.07 et à un maximum de 375.35.
Suivez la dynamique Eaton Corporation, PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ETN Nouvelles
- Eaton (ETN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Que devraient faire les investisseurs alors que la Fed réduit ses taux ? UBS donne son avis
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Eaton Corporation, PLC (ETN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Melius voit un point d’entrée attractif pour Eaton grâce à la demande des centres de données
- Eaton s’associe à Autodesk pour améliorer la gestion du cycle de vie des bâtiments
- Melius relève la note d’Eaton à l’achat en raison de la réaccélération des dépenses d’IA
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Eaton (ETN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- BNP Paribas Exane maintient sa recommandation Surperformance sur l’action Eaton
- Bernstein relève l’objectif de cours de l’action Eaton Corporation à 414€
- Eaton Corporation plc (ETN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Eaton à la conférence Morgan Stanley : Perspectives stratégiques de croissance
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Daiwa Securities initie la couverture d’Eaton avec une recommandation Surperformance et un objectif de 390$
Range quotidien
370.07 375.35
Range Annuel
231.85 398.37
- Clôture Précédente
- 371.28
- Ouverture
- 373.80
- Bid
- 374.64
- Ask
- 374.94
- Plus Bas
- 370.07
- Plus Haut
- 375.35
- Volume
- 2.962 K
- Changement quotidien
- 0.90%
- Changement Mensuel
- 9.26%
- Changement à 6 Mois
- 38.46%
- Changement Annuel
- 13.04%
20 septembre, samedi