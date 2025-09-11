CotationsSections
Devises / ETN
ETN: Eaton Corporation, PLC

374.64 USD 3.36 (0.90%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ETN a changé de 0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 370.07 et à un maximum de 375.35.

Suivez la dynamique Eaton Corporation, PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
370.07 375.35
Range Annuel
231.85 398.37
Clôture Précédente
371.28
Ouverture
373.80
Bid
374.64
Ask
374.94
Plus Bas
370.07
Plus Haut
375.35
Volume
2.962 K
Changement quotidien
0.90%
Changement Mensuel
9.26%
Changement à 6 Mois
38.46%
Changement Annuel
13.04%
