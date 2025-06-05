通貨 / DLTH
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B
4.16 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DLTHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり4.08の安値と4.37の高値で取引されました。
Duluth Holdings Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DLTH News
- Duluth Has Changed Strategy And Is Working, But The Stock Is Too Optimistic (NASDAQ:DLTH)
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q2 Review: Succeeding Turnaround Supports More Upside (NASDAQ:DLTH)
- Baird upgrades Duluth Holdings stock rating to Outperform on improved profitability
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Duluth Holdings Grows Q2 Profit Margins
- Duluth Posts 7% Sales Drop in Fiscal Q2
- Duluth Holdings Q2 2025 presentation: Returns to profitability despite sales decline
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Duluth Holdings Inc earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Duluth stock surges after workforce reduction to streamline operations
- Duluth Holdings Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q1 2025 slides: sales drop 12%, maintains annual outlook
- Duluth Holdings shares jump 9% on earnings beat
1日のレンジ
4.08 4.37
1年のレンジ
1.58 4.66
- 以前の終値
- 4.16
- 始値
- 4.16
- 買値
- 4.16
- 買値
- 4.46
- 安値
- 4.08
- 高値
- 4.37
- 出来高
- 437
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 83.26%
- 6ヶ月の変化
- 144.71%
- 1年の変化
- 10.93%
