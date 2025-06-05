KurseKategorien
Währungen / DLTH
Zurück zum Aktien

DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B

3.96 USD 0.20 (4.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLTH hat sich für heute um -4.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.93 bis zu einem Hoch von 4.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Duluth Holdings Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLTH News

Tagesspanne
3.93 4.19
Jahresspanne
1.58 4.66
Vorheriger Schlusskurs
4.16
Eröffnung
4.08
Bid
3.96
Ask
4.26
Tief
3.93
Hoch
4.19
Volumen
157
Tagesänderung
-4.81%
Monatsänderung
74.45%
6-Monatsänderung
132.94%
Jahresänderung
5.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K