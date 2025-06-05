Devises / DLTH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B
3.75 USD 0.41 (9.86%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DLTH a changé de -9.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.71 et à un maximum de 4.19.
Suivez la dynamique Duluth Holdings Inc - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLTH Nouvelles
- Duluth Has Changed Strategy And Is Working, But The Stock Is Too Optimistic (NASDAQ:DLTH)
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q2 Review: Succeeding Turnaround Supports More Upside (NASDAQ:DLTH)
- Baird upgrades Duluth Holdings stock rating to Outperform on improved profitability
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Duluth Holdings Grows Q2 Profit Margins
- Duluth Posts 7% Sales Drop in Fiscal Q2
- Duluth Holdings Q2 2025 presentation: Returns to profitability despite sales decline
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Duluth Holdings Inc earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Crocs (CROX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- V.F. Corp Q1 Loss Narrower Than Expected, Sales Beat Expectations
- Whirlpool Stock Dips on Q2 Earnings Miss and Cautious Outlook
- Carter's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Dips After Tariff Concerns
- Duluth Holdings announces resignation of chief merchandising officer
- Snap-on Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Tools Group Rebounds
- Can Crocs' HEYDUDE Brand Regain Momentum in North America?
- Duluth stock surges after workforce reduction to streamline operations
- Duluth Trading cuts workforce by 3% amid restructuring
- Duluth Holdings Inc. (DLTH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Duluth Holdings Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q1 2025 slides: sales drop 12%, maintains annual outlook
- Duluth Holdings shares jump 9% on earnings beat
Range quotidien
3.71 4.19
Range Annuel
1.58 4.66
- Clôture Précédente
- 4.16
- Ouverture
- 4.08
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Plus Bas
- 3.71
- Plus Haut
- 4.19
- Volume
- 439
- Changement quotidien
- -9.86%
- Changement Mensuel
- 65.20%
- Changement à 6 Mois
- 120.59%
- Changement Annuel
- 0.00%
20 septembre, samedi