DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B

3.75 USD 0.41 (9.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DLTH ha avuto una variazione del -9.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.71 e ad un massimo di 4.19.

Segui le dinamiche di Duluth Holdings Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.71 4.19
Intervallo Annuale
1.58 4.66
Chiusura Precedente
4.16
Apertura
4.08
Bid
3.75
Ask
4.05
Minimo
3.71
Massimo
4.19
Volume
439
Variazione giornaliera
-9.86%
Variazione Mensile
65.20%
Variazione Semestrale
120.59%
Variazione Annuale
0.00%
21 settembre, domenica