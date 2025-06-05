Valute / DLTH
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B
3.75 USD 0.41 (9.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DLTH ha avuto una variazione del -9.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.71 e ad un massimo di 4.19.
Segui le dinamiche di Duluth Holdings Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DLTH News
- Duluth Has Changed Strategy And Is Working, But The Stock Is Too Optimistic (NASDAQ:DLTH)
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q2 Review: Succeeding Turnaround Supports More Upside (NASDAQ:DLTH)
- Baird upgrades Duluth Holdings stock rating to Outperform on improved profitability
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Duluth Holdings Grows Q2 Profit Margins
- Duluth Posts 7% Sales Drop in Fiscal Q2
- Duluth Holdings Q2 2025 presentation: Returns to profitability despite sales decline
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Duluth Holdings Inc earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Crocs (CROX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- V.F. Corp Q1 Loss Narrower Than Expected, Sales Beat Expectations
- Whirlpool Stock Dips on Q2 Earnings Miss and Cautious Outlook
- Carter's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Dips After Tariff Concerns
- Duluth Holdings announces resignation of chief merchandising officer
- Snap-on Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Tools Group Rebounds
- Can Crocs' HEYDUDE Brand Regain Momentum in North America?
- Duluth stock surges after workforce reduction to streamline operations
- Duluth Trading cuts workforce by 3% amid restructuring
- Duluth Holdings Inc. (DLTH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Duluth Holdings Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q1 2025 slides: sales drop 12%, maintains annual outlook
- Duluth Holdings shares jump 9% on earnings beat
Intervallo Giornaliero
3.71 4.19
Intervallo Annuale
1.58 4.66
- Chiusura Precedente
- 4.16
- Apertura
- 4.08
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Minimo
- 3.71
- Massimo
- 4.19
- Volume
- 439
- Variazione giornaliera
- -9.86%
- Variazione Mensile
- 65.20%
- Variazione Semestrale
- 120.59%
- Variazione Annuale
- 0.00%
