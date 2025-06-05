Moedas / DLTH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B
4.20 USD 0.04 (0.96%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DLTH para hoje mudou para 0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.08 e o mais alto foi 4.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Duluth Holdings Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLTH Notícias
- Duluth Has Changed Strategy And Is Working, But The Stock Is Too Optimistic (NASDAQ:DLTH)
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q2 Review: Succeeding Turnaround Supports More Upside (NASDAQ:DLTH)
- Baird upgrades Duluth Holdings stock rating to Outperform on improved profitability
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Duluth Holdings Grows Q2 Profit Margins
- Duluth Posts 7% Sales Drop in Fiscal Q2
- Duluth Holdings Q2 2025 presentation: Returns to profitability despite sales decline
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Duluth Holdings Inc earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Crocs (CROX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- V.F. Corp Q1 Loss Narrower Than Expected, Sales Beat Expectations
- Whirlpool Stock Dips on Q2 Earnings Miss and Cautious Outlook
- Carter's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Dips After Tariff Concerns
- Duluth Holdings announces resignation of chief merchandising officer
- Snap-on Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Tools Group Rebounds
- Can Crocs' HEYDUDE Brand Regain Momentum in North America?
- Duluth stock surges after workforce reduction to streamline operations
- Duluth Trading cuts workforce by 3% amid restructuring
- Duluth Holdings Inc. (DLTH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Duluth Holdings Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q1 2025 slides: sales drop 12%, maintains annual outlook
- Duluth Holdings shares jump 9% on earnings beat
Faixa diária
4.08 4.37
Faixa anual
1.58 4.66
- Fechamento anterior
- 4.16
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Low
- 4.08
- High
- 4.37
- Volume
- 280
- Mudança diária
- 0.96%
- Mudança mensal
- 85.02%
- Mudança de 6 meses
- 147.06%
- Mudança anual
- 12.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh