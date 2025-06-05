Divisas / DLTH
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B
4.16 USD 0.06 (1.46%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DLTH de hoy ha cambiado un 1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.01, mientras que el máximo ha alcanzado 4.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Duluth Holdings Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
4.01 4.40
Rango anual
1.58 4.66
- Cierres anteriores
- 4.10
- Open
- 4.07
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Low
- 4.01
- High
- 4.40
- Volumen
- 376
- Cambio diario
- 1.46%
- Cambio mensual
- 83.26%
- Cambio a 6 meses
- 144.71%
- Cambio anual
- 10.93%
