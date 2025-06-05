КотировкиРазделы
DLTH
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B

4.10 USD 0.23 (5.94%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLTH за сегодня изменился на 5.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 4.28.

Следите за динамикой Duluth Holdings Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.90 4.28
Годовой диапазон
1.58 4.66
Предыдущее закрытие
3.87
Open
3.94
Bid
4.10
Ask
4.40
Low
3.90
High
4.28
Объем
773
Дневное изменение
5.94%
Месячное изменение
80.62%
6-месячное изменение
141.18%
Годовое изменение
9.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.