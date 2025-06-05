Валюты / DLTH
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B
4.10 USD 0.23 (5.94%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLTH за сегодня изменился на 5.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 4.28.
Следите за динамикой Duluth Holdings Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DLTH
- Duluth Has Changed Strategy And Is Working, But The Stock Is Too Optimistic (NASDAQ:DLTH)
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q2 Review: Succeeding Turnaround Supports More Upside (NASDAQ:DLTH)
- Baird upgrades Duluth Holdings stock rating to Outperform on improved profitability
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Duluth Holdings Grows Q2 Profit Margins
- Duluth Posts 7% Sales Drop in Fiscal Q2
- Duluth Holdings Q2 2025 presentation: Returns to profitability despite sales decline
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Duluth Holdings Inc earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Duluth stock surges after workforce reduction to streamline operations
- Duluth Holdings Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q1 2025 slides: sales drop 12%, maintains annual outlook
- Duluth Holdings shares jump 9% on earnings beat
Дневной диапазон
3.90 4.28
Годовой диапазон
1.58 4.66
- Предыдущее закрытие
- 3.87
- Open
- 3.94
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 3.90
- High
- 4.28
- Объем
- 773
- Дневное изменение
- 5.94%
- Месячное изменение
- 80.62%
- 6-месячное изменение
- 141.18%
- Годовое изменение
- 9.33%
