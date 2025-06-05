통화 / DLTH
DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B
3.75 USD 0.41 (9.86%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DLTH 환율이 오늘 -9.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.71이고 고가는 4.19이었습니다.
Duluth Holdings Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DLTH News
- Duluth Has Changed Strategy And Is Working, But The Stock Is Too Optimistic (NASDAQ:DLTH)
- This State Street Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Crown Holdings (NYSE:CCK), Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q2 Review: Succeeding Turnaround Supports More Upside (NASDAQ:DLTH)
- Baird upgrades Duluth Holdings stock rating to Outperform on improved profitability
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Duluth Holdings Grows Q2 Profit Margins
- Duluth Posts 7% Sales Drop in Fiscal Q2
- Duluth Holdings Q2 2025 presentation: Returns to profitability despite sales decline
- Duluth Holdings (DLTH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Duluth Holdings Inc earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Duluth stock surges after workforce reduction to streamline operations
- Duluth Holdings Inc. (DLTH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Duluth Holdings Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DLTH)
- Duluth Holdings Q1 2025 slides: sales drop 12%, maintains annual outlook
- Duluth Holdings shares jump 9% on earnings beat
일일 변동 비율
3.71 4.19
년간 변동
1.58 4.66
- 이전 종가
- 4.16
- 시가
- 4.08
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- 저가
- 3.71
- 고가
- 4.19
- 볼륨
- 439
- 일일 변동
- -9.86%
- 월 변동
- 65.20%
- 6개월 변동
- 120.59%
- 년간 변동율
- 0.00%
20 9월, 토요일