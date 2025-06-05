FiyatlarBölümler
Dövizler / DLTH
Geri dön - Hisse senetleri

DLTH: Duluth Holdings Inc - Class B

3.75 USD 0.41 (9.86%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DLTH fiyatı bugün -9.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.71 ve Yüksek fiyatı olarak 4.19 aralığında işlem gördü.

Duluth Holdings Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLTH haberleri

Günlük aralık
3.71 4.19
Yıllık aralık
1.58 4.66
Önceki kapanış
4.16
Açılış
4.08
Satış
3.75
Alış
4.05
Düşük
3.71
Yüksek
4.19
Hacim
439
Günlük değişim
-9.86%
Aylık değişim
65.20%
6 aylık değişim
120.59%
Yıllık değişim
0.00%
21 Eylül, Pazar